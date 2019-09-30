NYT: Трамп добивался от премьера Австралии доказательств беспочвенности дела Мюллера

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп связывался с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном с целью добиться от него доказательств несостоятельности расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times со ссылкой на два источника.

По их данным, Трамп в телефонной беседе "оказывал давление" на Моррисона, чтобы тот помог министру юстиции США Уильяму Барру собрать информацию относительно обстоятельств, которые стали отправной точкой для расследования Мюллера. При этом, как указывает The New York Times, о том, чтобы провести разговор с австралийским премьером, Трампа попросил сам глава Минюста.

Газета подчеркивает, что Трамп предположительно просил Моррисона провести собственную проверку относительно причин начала расследования спецпрокурора. При этом точной информации по этому поводу нет в силу того, что число людей, имеющих доступ к стенограмме разговора, ограничено узким кругом помощников американского лидера.

Согласно данным расследования Мюллера, член команды внешнеполитических советников Трампа в период предвыборной кампании Джордж Пападопулос в течение 2016 года взаимодействовал с профессором Лондонской академии дипломатии, входящей в структуру шотландского Стерлингского университета, Джозефом Мифсадом, и гражданкой РФ, которые якобы поддерживали связи с российским руководством. Именно Мифсад, по данным офиса спецпрокурора, сообщил Пападопулосу о якобы имевшемся у россиян компромате на экс-госсекретаря Хиллари Клинтон - соперницы Трампа на президентских выборах 2016 года. Советник Трампа якобы рассказал об этом австралийскому дипломату, который в свою очередь уведомил ФБР, что послужило причиной для начала расследования спецпрокурора.

24 марта министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр направил руководству профильных комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса основные заключения расследования Мюллера. Глава Минюста, рассмотрев итоги разбирательства спецпрокурора вместе со своим тогдашним первым заместителем Розенстайном, пришел к выводу, что Мюллер не выявил никаких действий президента, в которых можно было бы усмотреть состав преступления. Затем Барр на слушаниях в юридическом комитете Сената под присягой повторил свои заключения относительно расследования Мюллера и действий Трампа.