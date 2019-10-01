СМИ: власти Австралии подтвердили информацию о разговоре премьера страны с Трампом

СИДНЕЙ, 1 октября. /ТАСС/. Власти Австралии подтвердили, что президент США Дональд Трамп звонил премьер-министру Скотту Моррисону, с просьбой оказать помощь министру юстиции и генеральному прокурору США Уильяму Барру в изучении обстоятельств, ставших отправной точкой расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом во вторник сообщает издание Australian, со ссылкой на представителя правительства страны.

Как отметили в правительстве, "власти Австралии всегда были готовы к помощи и сотрудничеству в решении вопросов, помогающих пролить свет на расследуемые дела". "Премьер еще раз подтвердил эту готовность в разговоре с президентом", - цитирует Australian представителя правительства, комментарий которого был распространен в ответ на публикацию газеты The New York Times. Американское издание ранее сообщило о том, что глава Белого дома просил Моррисона провести собственную проверку причин начала расследования спецпрокурора.

По данным Australian, в рамках нового расследования Минюста США прокурор Барр намерен изучить роль бывшего верховного комиссара Австралии в Лондоне Александра Даунера, чей доклад в ФБР стал главной причиной начала расследования Мюллера о российском вмешательстве в выборы в США в 2016 году.

Согласно данным расследования Мюллера, австралийский дипломат Даунер сообщил ФБР о встречах члена команды внешнеполитических советников Трампа в период предвыборной кампании Джорджа Пападопулоса с профессором Лондонской академии дипломатии, входящей в структуру шотландского Стерлингского университета, Джозефом Мифсадом, и гражданкой РФ, которые якобы поддерживали связи с российским руководством. Именно Мифсад, по данным офиса спецпрокурора, сообщил Пападопулосу о якобы имевшемся у россиян компромате на экс-госсекретаря Хиллари Клинтон - соперницы Трампа на президентских выборах 2016 года.