Власти Пекина приняли повышенные меры безопасности по случаю празднования 70-летия КНР

ПЕКИН, 1 октября. /ТАСС/. Власти Пекина во вторник приняли повышенные меры безопасности в связи с праздничными мероприятиями по случаю 70-летия образования КНР. В столице пройдут военный парад, демонстрация с участием более 100 тыс. человек, а также вечерний салют и массовые гулянья.

Как убедился корреспондент ТАСС, в городе частично приостановлена работа метрополитена, на всех перекрестках, площадях в центральной части Пекина выставлены усиленные наряды полиции. Мобильные группы полицейского спецназа размещены на прилегающих территориях.

Особым распоряжением населению до вечера среды запрещено использовать любые летательные аппараты, включая "сверхлегкие летательные аппараты, дельтапланы и мотодельтапланы, парапланы, дроны, разного рода воздушные шары". Нельзя запускать воздушных змеев и выпускать почтовых голубей.

Повсюду видны волонтеры, которых узнаешь по белым с красными козырьками кепи и красным повязкам. По официальным данным, 150-160 тыс. граждан на безвозмездной основе вышли на улицы с целью поддержания порядка.

Проезд на частном автотранспорте по дорогам, ведущим к центральной улице Чанъаньцзе и площади Тяньаньмэнь, полностью перекрыт. На общественном транспорте кондукторы периодически просят пассажиров показать содержимое рюкзаков и сумок. "Это для предотвращения терактов, проверка производится на предмет наличия взрывчатых и огнеопасных веществ", - объяснил корреспонденту ТАСС контролер в автобусе.

На улицах полиция выборочно останавливает прохожих, просит предъявить документы, а также спрашивает, куда они направляются. В целом в Пекине поддерживается высокий прядок, город можно сравнительно быстро пересечь с запада на восток на велосипеде.