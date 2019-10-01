Планы провести переговоры по Сирии в Казахстане в октябре остаются в силе

НУР-СУЛТАН, 1 октября. /ТАСС/. Планы по проведению в Казахстане международной встречи по урегулированию ситуации в Сирии в октябре остаются в силе. Об этом во вторник сообщил журналистам министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

"Планы по проведению встречи в октябре остаются. Мы со своей стороны готовы. Мы ждем официального обращения от стран-гарантов, какую конкретно они дату согласуют", - сказал министр.

Он отметил, что актуальность переговоров в столице Казахстана остается. "Как видите, ситуация [в Сирии] окончательно не стабилизировалась. Сейчас увеличивается число стран-наблюдателей [астанинского процесса] - у нас Ливан, Иордания, Ирак подключились. То есть вопросы обсуждения расширяются. Помимо этого, на последней встрече вопросы [сирийского] конституционного совета тоже обсуждались. Тематика, повестка дня астанинского процесса по Сирии расширяется. Его актуальность остается", - подчеркнул Тлеуберди.

Тринадцатая международная встреча высокого уровня по Сирии прошла в столице Казахстана 1-2 августа. В переговорах участвовали делегации стран-гарантов (Ирана, России и Турции), правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей были приглашены высокие представители ООН, Иордании, а также Ливана и Ирака, которые впервые приняли участие в астанинском переговорном процессе.