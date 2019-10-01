Президент Перу подписал указ о проведении досрочных выборов в парламент

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 октября. /ТАСС/. Досрочные выборы в Конгресс Перу пройдут 26 января 2020 года. Об этом говорится в президентском указе о роспуске парламента, опубликованном в понедельник вечером в правительственной газете El Peruano.

"Президент республики постановляет провести выборы в новый Конгресс в воскресенье, 26 января 2020 года, чтобы был завершен установленный конституцией период работы распущенного парламента", - говорится в документе.

Согласно указу, парламент был распущен, так как "он отказался выразить доверие двум составам Совета министров избранного правительства за период своей работы (2016-2021)".

Ранее в понедельник экс-глава правительства Сальвадор дель Солар представил на рассмотрение Конгресса вопрос доверия правительству. Причиной стали разногласия между исполнительной властью и парламентом по поводу необходимости изменения процедуры выбора членов Конституционного суда. При этом президент Перу Мартин Вискарра настаивал на том, что Конгресс должен рассмотреть вопрос доверия Совету министров до начала выбора судей. Однако парламентарии отказались переносить голосование по кандидатам в судьи, в связи с чем глава государства объявил о роспуске законодательного органа.

Парламент, большинство в котором принадлежит политическим оппонентам Вискарры, отказался признавать решение главы государства и проголосовал за отстранение его от должности.

Согласно перуанскому законодательству, в случае вынесения вотума недоверия правительству президент должен объявить о создании нового кабинета министров. После этого парламент одобряет его состав. Если исполнительной власти вновь не удастся заручиться поддержкой конгрессменов, глава государства имеет право распустить законодательный орган и инициировать проведение досрочных парламентских выборов.