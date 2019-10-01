Токио ждет от Пекина большей прозрачности его военных программ

ТОКИО, 1 октября. /ТАСС/. Правительство Японии ожидает, что Китай обеспечит большую прозрачность своего военного бюджета и оборонной политики. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио министр обороны Таро Коно, комментирую состоявшийся в Пекине масштабный военный парад по случаю 70-летия образования КНР.

"За последние десять лет, - сказал министр, - расходы только по открытым статьям китайского оборонного бюджета выросли в 2,5 раза. Это более чем в четыре раза превышает оборонные ассигнования Японии. От Китая требуется большая прозрачность его оборонного бюджета с учетом имеющихся там закрытых статей, а также всей оборонной политики. Это должна повторять не только Япония, но и все международное сообщество".

На отдельной пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга также подчеркнул, что японское правительство "с большой заинтересованностью" следит за тенденциями, связанными с вооруженными силами КНР. "Мы надеемся урегулировать существующие нерешенные проблемы с Китаем и вывести наши отношения с ним на новый уровень", - отметил при этом генсек кабинета министров.

В Пекине во вторник состоялся крупнейший в истории Китая военный парад, он был проведен по случаю 70-летия образования КНР. В нем были задействованы 15 тыс. военнослужащих, 160 боевых самолетов и 580 единиц другой боевой техники, в том числе была продемонстрирована последняя модификация межконтинентальной баллистической ракеты.