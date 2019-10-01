WP: ВВС США будут чинить старые самолеты с помощью 3D-принтеров

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Военно-воздушные силы США намерены решить проблему дорогостоящего ремонта старых самолетов, изготавливая необходимые детали с помощью наиболее передовых технологий - 3D-печати. Об этих планах рассказала газета The Washington Post.

Проблема в настоящий момент заключается в том, что закупочная цена самолетов составляет лишь малую часть от общих издержек на их содержание и ремонт. Так, согласно подсчетам Пентагона, порядка 70% всех затрат составляет как раз поддержание машин в рабочем состоянии.

Однако именно это сейчас является насущным вопросом для американских военных: доля старых самолетов в настоящий момент выше, чем когда-либо ранее в истории ВВС США. По состоянию на начало 2019 года всего в них насчитывалось 5,5 тыс. машин, а их средний возраст составляет 28 лет. И чем старше самолет, тем дороже становится его ремонт.

Отдельную проблему представляет тот факт, что многие детали в принципе сняты с серийного производства. В связи с этим военным приходится платить внушительные суммы, чтобы их делали на заказ. Производители в таких случаях не стесняются очень сильно взвинчивать цены.

Так, в докладе генерального инспектора Министерства обороны США приводится случай, когда доходность по одному из контрактов на поставку запчастей для Пентагона превысила 4000%.

Новые технологии для старых самолетов

Именно тут на помощь должны прийти промышленные 3D-принтеры, ведь они позволят избежать необходимости заново налаживать линию производства устаревшей детали. Ее можно будет просто скопировать и распечатать. Отвечать же за все будет программное обеспечение.

"Нам нужен новый набор правил и новая бизнес-модель для взаимодействия с представителями отрасли, чтобы старые детали не становились сдерживающим фактором в том, что касается нашей готовности к войне", - заявил помощник министра ВВС Уилл Ропер.

В качестве примера такого сотрудничества издание приводит контракт с одним из подразделений американской компании General Electric, благодаря которому ВВС США смогут печатать на 3D-принтерах детали для самолетов F-16 и F-15.

Предприятие установит аппаратуру для печати прямо в ремонтных мастерских ВВС и обучит военных специалистов их использованию. В дальнейшем же компания будет получать фиксированную плату за каждую распечатанную запчасть вне зависимости от того, что это за деталь.