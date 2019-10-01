Тысячи демонстрантов начали собираться в Гонконге на акцию протеста

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 1 октября. /ТАСС/. Тысячи демонстрантов во вторник днем начали собираться в Гонконге на несанкционированную акцию протеста в день 70-летия образования КНР. По свидетельству корреспондента ТАСС, митингующие в настоящее время стягиваются в торгово-развлекательный район Causeway Bay, откуда планируют начать шествие к деловому центру и правительственному комплексу. Некоторые из них несут американские и британские флаги и скандируют демократические лозунги.

Ожидается, что в течение дня акции протеста пройдут также в целом ряде других районов, в том числе в материковой части города. Полиция опасается, что ближе к вечеру митинги начнут сопровождаться насилием, беспорядками и провокациями. В частности, правоохранительные органы не исключили, что радикалы могут попытаться устроить поджоги на автозаправочных станциях.

По соображениям безопасности в городе закрыты многие торговые центры и 11 станций метро. Обеспечивать порядок мобилизованы 6 тыс. полицейских.

В связи с протестами в Гонконге сократили масштаб торжественных мероприятий по случаю национального праздника. Был отменен вечерний салют над гаванью Виктория, а утренняя церемония поднятия флагов под звуки гимна на открытой площадке с участием роты почетного караула прошла без присутствия широкой публики. Несколько сотен гостей следили за трансляцией этого события на экранах внутри выставочного центра, где прошел прием.

Глава гонконгской администрации Кэрри Лам, ключевые министры ее правительства, многие законодатели не присутствовали на этом мероприятии. Они находятся в Пекине для участия в торжествах на площади Тяньаньмэнь. Лам вернется в Гонконг этим вечером через Шэньчжэнь.

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции. Пока беспорядки обходятся без человеческих жертв.