В ЛНР началась первая в истории республики перепись населения

ЛУГАНСК, 1 октября. /ТАСС/. Перепись населения Луганской народной республики (ЛНР) началась во вторник, сообщает агентство Луганскинформцентр. Согласно постановлению Совета министров ЛНР, она пройдет в течение двух недель, с 1 по 14 октября.

Перепись жителей республики проходит на стационарных участках, где граждане могут сообщить все необходимые сведения. Пункты переписи открыты с восьми часов утра и будут работать до восьми часов вечера. Лица, задействованные в процессе переписи населения, также обойдут частные дома для сбора информации. Государственный комитет статистики ЛНР на время переписи открыл для жителей республики телефон горячей линии.

По информации Совмина ЛНР, переписи населения подлежат граждане ЛНР, иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на дату переписи населения на территории республики, а также граждане ЛНР, постоянно проживающие в республике, но находящиеся на дату переписи населения за ее пределами.

Ранее председатель Государственного комитета статистики ЛНР Ирина Шаблиенко сообщила, что данные переписи населения станут основой для формирования бюджета республики, обоснованием стратегии социально-экономического развития ЛНР и анализа демографических тенденций.