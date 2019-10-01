В ДНР проводят первую в истории республики перепись населения

ДОНЕЦК, 1 октября. /ТАСС/. Донецкая народная республика (ДНР) приступила во вторник к первой в своей истории переписи населения, сообщает Донецкое агентство новостей.

"Цель - сформировать официальные данные о численности, структуре и распределении населения по территории с учетом социально-экономических показателей, национального и языкового состава, образовательного уровня граждан", - говорится в сообщении агентства.

Сбор информации о проживающих в республике будет проходить с 1 по 14 октября. На территории ДНР открыты 538 стационарных пунктов для сбора информации о жителях республики. Граждан, которые не смогут заявить о себе лично на пунктах, переписчики смогут посетить на дому. Участие в переписи добровольное.

В перечень сведений о жителях республики входит информация о половой принадлежности, возрасте, гражданстве, национальности, образовании, семейном положении и жилищных условиях.

Перепись населения проходит на основании указа главы ДНР и постановления правительства. Окончательные ее итоги будут подведены не позднее второго квартала 2020 года.