Глава МИД Ирландии считает провальным предложение Лондона по границе республики

ТАСС, 1 октября. Министр иностранных дел Ирландии Саймон Коувени считает, что Лондону необходимо представить более серьезные предложения по таможенному режиму между республикой и Северной Ирландией после выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit). Так он прокомментировал сообщения о том, что Соединенное Королевство передало Брюсселю неофициальные документы, касающиеся условий Brexit, передает во вторник агентство Reuters.

В них предлагается создать "центры таможенного оформления" по обе стороны от границы, чтобы избежать необходимости проверок при ее пересечении. Эту идею Дублин длительное время отвергает.

"Неофициальные предложения обречены на провал, - отметил Коувени. - ЕС необходимы серьезные предложения от правительства Великобритании, чтобы сделка по Brexit была достигнута в октябре". "Северная Ирландия и Республика Ирландия заслуживают лучшего", - добавил министр.

Главным препятствием на пути заключения сделки между Лондоном и Брюсселем стало положение о "бэкстопе" - особом режиме, который должен на время обеспечить пребывание Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после осуществления Brexit. Великобритания не согласна на "бэкстоп" в том виде, в котором он прописан в проекте соглашения с ЕС, однако и Брюссель не устраивают нынешние предложения Лондона о введении единого таможенного режима для сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров на острове Ирландия.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.