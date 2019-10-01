СМИ: полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов в Гонконге

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 1 октября. /ТАСС/. Полиция Гонконга во вторник применила слезоточивый газ для разгона агрессивно настроенных демонстрантов, выступающих с антиправительственными лозунгами. Беспорядки возникли в районе Вон Тай Син в материковой части города, где некоторые радикалы стали вооружаться бамбуковыми палками и кирпичами, сообщает в прямом эфире местное телевидение.

Массовые акции протеста в день 70-летия образования КНР проходят в самых разных частях мегаполиса. К этому часу столкновения между стражами порядка и манифестантами отмечены и в отдаленном спальном районе Тун Мун.

Между тем тысячи митингующих, начавших несанкционированное шествие от района Козуэй-бэй на острове Гонконг, в настоящее время подошли к правительственному комплексу в районе Адмиралти. Там блокировано движение транспорта.

По соображениям безопасности в городе закрыты многие торговые центры и 11 станций метро.

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации Кэрри Лам отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции. Пока беспорядки обходятся без человеческих жертв.