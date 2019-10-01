Премьер Украины признал, что размер прожиточного минимума должен быть вдвое выше

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Размер прожиточного минимума на Украине необходимо увеличивать не менее, чем в два раза, поскольку существующий его уровень не позволяет прожить в стране. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV.

"Для того, чтобы 10 млн украинцев получили достойный минимальный уровень обеспечения, нам нужно, чтобы прожиточный минимум был как минимум вдвое больше. Потому что на прожиточный минимум до 2 тыс. гривен сегодня прожить невозможно", - сказал глава правительства.

В текущем году размер прожиточного минимума на Украине повышается в два этапа: с 1 июля почти на 4,5% до 1936 гривен ($80 по текущему курсу Национального банка Украины), с 1 декабря - еще на 4,7% до 2027 гривен ($83,8). Проект государственного бюджета Украины на 2020 год предусматривает увеличение этой суммы с 1 июля 2020 года на 4,5% до 2118 гривен ($87,5), с 1 декабря следующего года - еще на 3,4% до 2189 гривен ($90,5).

В министерстве финансов страны отмечали, что уровень прожиточного минимума на следующий год может быть еще пересмотрен в сторону увеличения. Представитель правительства Украины в Верховной раде Ирина Верещук заявляла, что он может быть увеличен до 4500 гривен ($186), поскольку такую задачу перед Минфином поставил премьер-министр.

Сам Гончарук отмечал ранее, что на 2020 год выпадают рекордные выплаты государства по государственному долгу. По словам премьера, на эти цели будет потрачена "каждая третья гривна" из казны страны.