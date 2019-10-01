СМИ: группа журналистов потребовала отставки пресс-секретаря президента Украины

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Организация украинских журналистов потребовала уволить пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлию Мендель из-за инцидента с репортером Сергеем Андрушко, которому она не позволила задать вопрос главе государства. Как сообщил во вторник на своем сайте украинский телеканал NewsOne, с подобным требованием выступило сообщество независимых журналистов "Инициатива 34".

"В связи с непрофессионализмом, неэтичным поведением и провоцированием искусственных конфликтов требуем освободить Юлию Мендель от должности пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского, - цитирует телеканал обращение организации. - От офиса президента и Юлии Мендель ожидаем извинений перед нашим коллегой Сергеем Андрушко".

Под обращением подписались сотрудники телеканала "Общественное телевидение" ("Громадське телебачення"), журналисты издания Bihus.Info и редактор-основатель издания "Украинская правда" Алена Притула.

27 сентября в интернете было распространено видео, на котором видно, что Юлия Мендель несколько раз оттолкнула украинского журналиста проекта "Схемы: коррупция в деталях" Сергея Андрушко, когда он на улице пытался задать вопросы Владимиру Зеленскому, а также руководителю его офиса Андрею Богдану. Ранее пресс-секретарь Зеленского отстранила журналиста "Радио Свобода" Кристофера Миллера, когда он общался с Зеленским во время форума "YES".

В ответ на критику, которой подвергли журналисты Мендель, она на своей странице в Facebook пояснила, что действовала так ради безопасности Зеленского. В то же время журналиста Андрушко она назвала "не самым галантным джентельменом" и заверила, что не толкала его, а "останавливала". При этом Мендель добавила, что ее просьбы к нему действительно "не дотягивают до высоких стандартов".