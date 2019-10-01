Спикер Рады предложил разработать механизм голосования депутатов по отпечаткам пальцев

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков предложил разработать механизм голосования депутатов парламента по отпечаткам пальцев. Об этом он заявил на брифинге во вторник.

"К сожалению, был инцидент, когда мои коллеги уже попали в список "кнопкодавов". Надеюсь, этого больше происходить не будет - это плохо, с этим надо бороться. Мы будем применять систему штрафов, но в дальнейшем надо создать механизм, который не позволит неперсональное голосование, например, по отпечатку пальца", - сказал он.

Ранее депутаты Верховной рады направили в Конституционный суд Украины (КСУ) инициативу президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий депутатов за прогулы и нарушение процедуры персонального голосования. Таким образом, положено начало процедуре внесения соответствующих изменений в Основной закон страны. Проект закона "О внесении изменений в статью 81 конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины)" предусматривает, что, помимо традиционных причин прекращения полномочий депутата (смерть, собственное желание, роспуск парламента и т.д.), предлагается отзыв его мандата за неперсональное голосование. При этом ответственность наступает и в случае, если депутат сам голосует за кого-то из коллег, и если разрешает коллеге отдать голос за себя.