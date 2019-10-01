Спикер Рады уверен, что сокращение числа депутатов не повлияет на работу парламента

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Сокращение количества депутатов Верховной рады с 450 до 300 никак не отразится на качестве работы парламента страны. Об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков в интервью парламентскому телеканалу "Рада".

"Это [будет] экономия и по бюджету, и осовременивание, и будет соответствовать тому количеству граждан, которые у нас есть. На качество работы Верховной рады это не повлияет", - заявил он. Спикер выразил надежду, что Конституционный суд страны даст позитивный вывод по инициативе сокращения количества депутатов, после чего в течение нескольких месяцев депутаты смогут принять изменения в конституцию страны.

Депутаты Верховной рады 3 сентября направили в Конституционный суд Украины инициативу президента Владимира Зеленского о сокращении числа депутатов парламента и закреплении пропорциональной избирательной системы в стране. Этим было положено начало процедуре внесения соответствующих изменений в Основной закон страны.

Инициированный Зеленским проект закона "О внесении изменений в статьи 76 и 77 конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы)" предусматривает уменьшение числа депутатов с 450 до 300, которые также будут избираться на пять лет. Кроме того, предлагается ввести языковой ценз: гражданин Украины, не владеющий государственным языком, не может быть избран в Раду. Документ также предполагает закрепление пропорциональной модели выборов на основе открытых партийных списков.

Идея сокращения депутатского состава выносилась в апреле 2000 года и на референдум по инициативе второго президента Украины Леонида Кучмы. Тогда ее поддержали почти 90% граждан.

Согласно законодательству Украины, после направления законопроекта главы государства в Конституционный суд и получения там вывода о соответствии его основному законы страны Верховная рада получает право рассмотреть документ в первом чтении и принять его простым большинством, то есть не менее 226 голосов депутатов. После этого уже на следующей сессии парламента инициатива рассматривается во втором чтении и считается принятой, если ее поддержит конституционное большинство - не менее 300 депутатов.