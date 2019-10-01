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Президент Австрии поручил кабмину канцлера Бирляйн исполнять обязанности после отставки

Согласно предварительным данным МВД, на выборах в Австрии побеждает АНП во главе с Себастьяном Курцем. Второе место занимает Социал-демократическая партия

ВЕНА, 1 октября. /ТАСС/. Переходное правительство во главе с первой женщиной - канцлером Австрии Бригитте Бирляйн в соответствии с конституцией подало президенту Александеру Ван дер Беллену прошение об отставке после досрочных выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента). Глава государства поручил этому правительству временно исполнять обязанности до формирования нового кабинета. Официальная церемония состоялась в администрации президента во дворце Хофбург в Вене.

"Я прошу вас и вашу правительственную команду подготовиться к передаче дел будущему правительству", - сказал Ван дер Беллен.

Бирляйн после выборов заявила, что ее переходное правительство, при условии доверия со стороны президента республики, намерено продолжить временно исполнять обязанности до приведения к присяге нового кабинета министров и передачи полномочий. 70-летняя Бирляйн запомнится тем, что стала первой женщиной на посту федерального канцлера в истории Австрии в результате внутриполитического скандала под названием "Ибица-гейт". Юрист по образованию, Бирляйн до этого служила в генеральной прокуратуре при Верховном суде Австрии. В 2018-2019 годах занимала пост председателя Конституционного суда Австрии.

Президент после парламентских выборов в среду начнет проводить консультации с председателями партий, которые проходят в парламент по итогам выборов. Ван дер Беллен поручит лидеру победившей политической силы вести переговоры о формировании нового правительства. Соответствующим мандатом будет наделен лидер консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц, потому что АНП побеждает с солидным отрывом. Работа по формированию нового кабинета может продлиться до католического Рождества.

Результаты выборов

Согласно предварительным данным МВД, АНП во главе с Курцем побеждает на выборах с 37,5% голосов (71 депутатский мандат). Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) занимает второе место с 21,2% голосов (40 мандатов). Это самый худший результат социал-демократов на парламентских выборах. На третьем месте идет правая Австрийская партия свободы (АПС) с 16,2% голосов (31 мандат). Этот результат оказался большим разочарованием для АПС, которая, по признанию ее руководства, может оказаться за бортом нового правительства.

Четвертыми идут "Зеленые" с 13,8% голосов (26 мандатов). Они смогли наверстать упущенное после проваленных выборов 2017 года и вернуться в Национальный совет с солидным числом депутатов. Либеральная партия "Новая Австрия" с 8,1% голосов на пятом месте (15 мандатов). Остальные политические движения не смогли преодолеть 4-процентный барьер для попадания в парламент. В Национальный совет Австрии нового созыва войдут пять политических партий.

Теги
АвстрияВан дер Беллен, АлександерКурц, Себастьян
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