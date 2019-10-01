Президент Австрии наделит Курца мандатом на формирование нового правительства

ВЕНА, 1 октября. /ТАСС/. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен планирует после четверга наделить лидера консервативной Австрийской народной партии Себастьяна Курца мандатом на формирование нового правительства по итогам досрочных выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента). Об этом заявил во вторник глава государства в Вене.

По его словам, в четверг станут известны окончательные результаты выборов, и это положит начало переговорам о правительстве. Глава государства заявил, что проведет сначала переговоры с лидерами партий, проходящих в парламент. "После переговоров, если результаты существенно не изменятся, я поручу победившей партии, представленной Себастьяном Курцем, формирование правительства", - сказал Ван дер Беллен.

Во вторник переходное правительство во главе с первой женщиной - канцлером Австрии Бригитте Бирляйн подало президенту прошение об отставке после выборов. После этого глава государства поручил правительству временно исполнять обязанности до формирования нового кабинета. Работа по формированию нового кабинета может продлиться до католического Рождества.

Согласно предварительным данным МВД, АНП во главе с Курцем побеждает на выборах с 37,5% голосов (71 депутатский мандат). Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) занимает второе место с 21,2% голосов (40 мандатов). Это самый худший результат социал-демократов на парламентских выборах. На третьем месте идет правая Австрийская партия свободы (АПС) с 16,2% голосов (31 мандат). Этот результат оказался большим разочарованием для АПС, которая, по признанию ее руководства, может оказаться за бортом нового правительства.

Четвертыми идут "Зеленые" с 13,8% голосов (26 мандатов). Они смогли наверстать упущенное после проваленных выборов 2017 года и вернуться в Национальный совет с солидным числом депутатов. Либеральная партия "Новая Австрия" с 8,1% голосов на пятом месте (15 мандатов). Остальные политические движения не смогли преодолеть 4-процентный барьер для попадания в парламент. В Национальный совет Австрии нового созыва войдут пять политических партий.