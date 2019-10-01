Разумков сообщил, что покинет пост главы партии "Слуга народа"

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Лидер пропрезидентской партии "Слуга народа" и спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что намерен покинуть партийный пост.

"Что касается моей позиции, то, действительно, не очень корректно, когда глава Верховной рады одновременно является главой партии, - сказал он во вторник на брифинге в Киеве. - Я думаю, что будут изменения в партии, в ее руководстве. Это моя позиция. Это мной было предложено, и я думаю, что, возможно, я буду занимать другую должность в партийной структуре".

Объясняя свою позицию, Разумков отметил, что для развития партийной структуры нужно много времени, а, к сожалению, у спикера парламента его нет, чтобы заниматься еще и партийным строительством.

"Так как в следующем году на Украине пройдут местные выборы, а это очень большой вызов, я думаю, что на должность главы партии будет выбран человек, который сможет эффективно заниматься именно этим вопросом", - резюмировал он.

Как сообщил Разумков, новый глава партии "Слуга народа" будет избран на съезде, который пройдет в конце октября-ноябре.

"Кто займет мое место в партии, решит съезд. Он пройдет в конце этого месяца или следующего", - сказал он.

По его словам, на съезде также возможно внесение изменений в устав и структуру партии.

Во время подготовки к президентским выборам на Украине Дмитрий Разумком был назначен политическим советником кандидата от партии "Слуга народа" Владимира Зеленского. После победы Зеленского в преддверии внеочередных парламентских выборов он возглавил партию, а после формирования нового состава Верховной рады стал ее спикером.

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