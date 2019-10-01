СМИ: один из демонстрантов в Гонконге госпитализирован с огнестрельным ранением

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 1 октября. /ТАСС/. Один из участников протестных акций в Гонконге во вторник госпитализирован с огнестрельным ранением. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация RTHK, ссылаясь на данные очевидцев и местных СМИ.

Инцидент произошел в районе Цуен Ван в материковой части мегаполиса, где были отмечены ожесточенные столкновения между полицией и радикальными протестующими. Сообщается, что пострадавший был доставлен в госпиталь в сознании.

Местные власти пока не прокомментировали инцидент.

Как сообщалось ранее, акции протеста охватили во вторник, в день 70-летия образования КНР, многие районы Гонконга. Полиция мегаполиса применила водометы, резиновые пули и слезоточивый газ, чтобы отогнать толпу демонстрантов от правительственного комплекса в районе Адмиралти. Стражи порядка не менее двух раз в целях самозащиты делали предупредительные выстрелы в воздух боевыми патронами, в том числе в указанном районе.

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации Кэрри Лам отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции. Пока беспорядки обходятся без человеческих жертв.