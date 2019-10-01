ПАСЕ предложила усовершенствовать методы защиты осведомителей

ПАРИЖ, 1 октября. /ТАСС/. Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выступили за расширение методов защиты осведомителей (whistleblowers), раскрывающих общественно полезную информацию о коммерческих и государственных структурах. Согласно принятой во вторник резолюции, они предложили несколько уточнений к соответствующей директиве Европарламента, принятой еще весной.

За резолюцию проголосовали 128 участников сессии, 18 воздержались. Против не проголосовал никто.

"Раскрытие серьезных недостатков в общественных интересах не должно оставаться прерогативой тех граждан, которые готовы пожертвовать своей личной жизнью и жизнью своих родственников, как это часто случалось в прошлом. Бить тревогу должно стать нормальным рефлексом каждого ответственного гражданина, которому стало известно о серьезных угрозах общественным интересам", - гласит резолюция. Она также призывает ограничить осведомителей и их родственников от преследования со стороны третьих лиц и предоставить им возможность подавать прошение об убежище с территории другой страны.

В документе также содержится призыв к более широкой трактовке термина "осведомитель" за счет отнесения к таковым не только физических, но и юридических лиц, которые также должны иметь возможность выступать в роли посредников для решивших раскрыть чувствительные данные.

Особые условия

Авторы документа отметили важность наличия четких законных границ для тех, кто работает в сфере национальной безопасности. Они призвали к созданию в странах Совета Европы независимых органов, которые помогали бы осведомителям, выполняя посреднические функции, в том числе в общении с судебными органами и надзоре за их работой. Депутаты при этом поддержали предложение о создании специальных "фондов правовой поддержки", которые пополнялись бы "за счет штрафов и компенсаций от тех, кто не выполняет требования законодательства о защите осведомителей". По мнению авторов доклада, эффективная работа осведомителей возможна лишь при совершенствовании законодательства о защите свободы СМИ, через которые в том числе велась бы изобличительная деятельность, а также о публичном доступе к документам.

Доказывать несостоятельность осведомителя, согласно резолюции, должны именно те, на кого он заявит. Государство, организация или частное лицо должны предоставить подтверждение о нанесенном им ущербе, в том числе в сфере государственной безопасности, убедить суд в несоответствии установленным правилам действий осведомителей и в их добросовестности. Лишь начало уголовного преследования заявителей в связи с обвинением в клевете может перевести их в статус обвиняемых по данным делам. Криминализация действий таких людей должна происходить лишь в случае "реальных взломов с целью личной выгоды" и не имеющих ничего общего с защитой общественных интересов.

Отдельно авторы резолюции предложили несколько рекомендаций по совершенствованию законов в этой сфере в странах - участниках Совета Европы. Они призвали избегать "непредсказуемых и субъективных условий" при официальном определении статуса осведомителя, упомянув, например, о требовании "чисто альтруистической мотивации заявителя", соблюдения его обязательств перед работодателем или "обязательства действовать ответственно". Также депутаты настаивают на разработке механизма, позволяющего таким людям быстро получить подтверждение соответствующего статуса, чтобы понимать, могут ли они рассчитывать на особую защиту.

ПАСЕ призвала все страны - участники Евросоюза интегрировать на законодательном уровне положения директивы, принятой Европарламентом в апреле этого года, а также рекомендации, содержащиеся в этой резолюции. Ассамблея рекомендовала странам Совета Европы, не входящим в ЕС, сделать то же самое, "чтобы обеспечить информаторам такой же уровень защиты, как в ЕС". Также депутаты выступили за создание "юридически обязывающего инструмента" в виде новой конвенции от Совета Европы, которая бы учитывала резолюции ПАСЕ прошлых лет, директиву Европарламента и нынешнюю резолюцию.

Россия предложила пересмотреть резолюцию

"Россия поддерживает необходимость принятия законодательных мер по защите отважных людей, информирующих о коррупционных проявлениях, ущемлениях прав граждан и иных правонарушениях, противоречащих общественным интересам. Многое из этого Россия уже отразила в своем законодательстве", - указал зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин, признав, однако, что в этой сфере все еще остаются пробелы. В то же время он выразил озабоченность содержащимся в резолюции призывом к странам, не входящим в ЕС, применить в своем законодательстве положения европейской директивы по защите осведомителей, одобренной Европарламентом в апреле, "что создает впечатление, будто во всем мире никто больше ничего не сделал в этой сфере". Башкин напомнил о положениях конвенции ООН против коррупции, и конвенциях Совета Европы, принципах Группы двадцати, касающихся защиты осведомителей.

"До сих пор непонятно, кто этот человек - whistleblower, - не видно механизмов проверки информации и механизма защиты от недобросовестной информации. Что делать, если мотивом будет не защита общественных интересов, а желание занять место другого человека или отомстить ему? Мы считаем, что следует продолжить работу над этим документом", - заключил он.