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Президент Монголии будет присутствовать на юбилейном параде Победы

Ранее президент России Владимир Путин в ходе визита в Улан-Батор пригласил монгольского коллегу принять участие в праздновании 75-й годовщины Победы

СОЧИ, 1 октября. /ТАСС/. Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга прибудет в Москву на парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил во вторник, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС, министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Приедет", - сказал он.

Президент России Владимир Путин 3 сентября в ходе визита в Улан-Батор пригласил монгольского коллегу принять участие в праздновании 75-й годовщины Победы в Москве 9 мая 2020 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМонголияБаттулга, Халтмаагийн
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