Суд Киева перенес на 8 октября рассмотрение иска об отмене национализации Приватбанка

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Хозяйственный суде Киева перенес на 8 октября рассмотрение иска бывшего акционера Приватбанка Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи банка в декабре 2016 года между Минфином Украины и лицами, бывшими на тот момент его акционерами. Такое решение принял суд на заседании во вторник.

"Владелец Приватбанка (Минфин) заявил ходатайство по ряду дискуссионных обсуждений, после чего суд принял решение об объявлении перерыва до 8 октября 14:00", - сказал представитель Нацбанка Украины Виктор Григорчук.

По его словам, ходатайство касалось остановки производства в деле до рассмотрения вопроса о юрисдикционной подсудности данного дела, поскольку судебная практика "указывает на то, что дела подобного рода должны рассматриваться судом административной вертикали, юрисдикцию дела должен определить Верховный суд Украины". "Хозяйственный суд Киева не останавливал рассмотрения этого дела до момента решения юрисдикции подсудности этого дела Верховным судом", - добавил он.

В декабре 2016 года правительство Украины, учитывая предложение Нацбанка и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Иггорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, решило национализировать его и влить в банк 155 млрд гривен (около $6 млрд). Экс-владельцы банка посчитали национализацию незаконной.

В конце февраля 2019 года Хозсуд Киева принял к рассмотрению иск Коломойского и Triantal, владевших соответственно 41,6572% и 16,5748% акций Приватбанка, о признании недействительным договора купли-продажи этого банка. Cуд также удовлетворил ходатайство истцов и затребовал у ответчиков - Минфина, Фонда гарантирования вкладов физлиц и государственного Укргазбанка - предоставить до 26 марта такой договор купли-продажи. 9 апреля истцы расширили перечень своих требований, добавив пункт о возврате им акций Приватбанка, что суд удовлетворил.

Стороны ведут много других судебных споров на Украине и за рубежом.