Зеленский назначил уполномоченного по земельным вопросам

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Романа Лещенко внештатным уполномоченным главы государства по земельным вопросам. Об этом сказано в сообщении офиса президента.

"Владимир Зеленский назначил Романа Лещенко уполномоченным президента Украины по земельным вопросам (вне штата). 1 октября глава государства подписал соответствующий указ и пожелал успехов новому уполномоченному", - сказано в сообщении.

Лещенко является депутатом городского совета города Жашков Черкасской области, юрист по образованию.

Ранее Зеленский поручил Верховной раде до 1 декабря принять законопроект о создании рынка земли сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на ее продажу. Узаконить оборот земли в рыночных условиях от Украины требуют Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ). 20 сентября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины опубликовало проект закона, который предусматривает снятие запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года. После запуска рынка земли приобретать право собственности на сельскохозяйственные земельные участки смогут граждане Украины, украинские юридические лица, а также территориальные общины и государство.

В разных регионах Украины аграрии вышли на акции против планов власти снять мораторий на продажу земли, а партия "Батькивщина" требует провести по данному вопросу референдум.