МИД Британии осудил применение полицией в Гонконге боевых патронов при протестах

ТАСС, 1 октября. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал несоизмеримым применение боевых патронов полицией Гонконга после сообщений о госпитализации одного из протестующих с огнестрельным ранением. Об этом во вторник сообщает агентство Reuters со ссылкой на коммюнике Форин оффиса.
"Хотя насилию [со стороны протестующих] и не может быть оправданий, использование боевых боеприпасов несоизмеримо и лишь порождает риски разжигания конфликта", - сказано в заявлении главы МИД. По мнению Рааба, подобный инцидент подчеркивает важность конструктивного диалога между властями и населением Гонконга.
Ранее телерадиовещательная корпорация RTHK информировала о том, что один из участников протестных акций в Гонконге госпитализирован с огнестрельным ранением в области груди. По данным агентства Kyodo, пострадавший - ученик старших классов, он находится в критическом состоянии.
Hong Kong Police shot one protester with real bullet.#China70years #antiELABhk #HongKongProtester pic.twitter.com/d22GjGUIAS— KATHERINE (@sichuiling) October 1, 2019
Акции протеста охватили мегаполис во вторник - день 70-летия образования КНР.
Массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю, вспыхнули в городе в начале лета. Несмотря на решение главы гонконгской администрации Кэрри Лам отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать акции. Они также требуют созыва независимой комиссии для расследования жестких действий полиции, освобождения всех задержанных участников протестных акций, избирательной реформы для введения прямых демократических выборов в Гонконге.