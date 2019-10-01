МИД Британии осудил применение полицией в Гонконге боевых патронов при протестах

ТАСС, 1 октября. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал несоизмеримым применение боевых патронов полицией Гонконга после сообщений о госпитализации одного из протестующих с огнестрельным ранением. Об этом во вторник сообщает агентство Reuters со ссылкой на коммюнике Форин оффиса.

"Хотя насилию [со стороны протестующих] и не может быть оправданий, использование боевых боеприпасов несоизмеримо и лишь порождает риски разжигания конфликта", - сказано в заявлении главы МИД. По мнению Рааба, подобный инцидент подчеркивает важность конструктивного диалога между властями и населением Гонконга.

Ранее телерадиовещательная корпорация RTHK информировала о том, что один из участников протестных акций в Гонконге госпитализирован с огнестрельным ранением в области груди. По данным агентства Kyodo, пострадавший - ученик старших классов, он находится в критическом состоянии.