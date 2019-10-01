WSJ: прокуратура Манхэттена вмешается в дело о публикациях налоговых деклараций Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Федеральная прокуратура района Манхэттен намерена вмешаться в рассмотрение в суде штата Нью-Йорк дела о затребованных окружным прокурором Нью-Йорка Сайрусом Вэнсом налоговых декларациях президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.

Федеральная прокуратура намерена в среду официально обратиться в суд с просьбой приостановить рассмотрение вопроса о повестке, обязывающей французскую юридическую фирму Mazars предоставить данные о налоговых отчислениях Трампа и его компании Trump Organization c 2011 года. В связи с этим требованием, отмечается в обращении федеральной прокуратуры, "возникает целый ряд важных конституционных проблем, которые могут повлиять на интересы США". Как отметила газета The Wall Street Journal, в аппарате окружного прокурора выразили удивление по поводу вмешательства федеральной прокуратуры в рассмотрение этого дела.

Окружной прокурор Сайрус Вэнс добивается доступа к данным о налоговых отчислениях Трампа, ссылаясь на роль, которую якобы мог играть Трамп в выплате денег за молчание женщинам, утверждавшим, что они вступали в прошлом в интимную связь с ним. Mazars ранее готовила финансовую отчетность Трампа, членов его семьи, а также его бизнеса. Адвокаты Трампа подали встречный иск, утверждая, что требования Вэнса противоречат американской конституции, и ссылаясь на то, что неприемлемо проводить разбирательство, руководствуясь политическими мотивами и с целью создать помехи для работы главы государства.

Прокурор округа Нью-Йорк специализируется на предъявлении обвинений за нарушения законов штата. Эта должность является выборной. Вэнс представляет Демократическую партию США.