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Зеленский заявил об устранении преград для проведения саммита в "нормандском формате"

Зеленский заявил об устранении преград для проведения саммита в нормандском формате.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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