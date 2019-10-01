Пушков: подписание "формулы Штайнмайера" открывает путь к сдвигу в отношениях с Европой

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Сенатор Алексей Пушков считает серьезным успехом России согласование "формулы Штайнмайера", которая открывает путь к сдвигу в отношениях с Европой.

"Украина подписала "формулу Штайнмайера" по Донбассу, что открывает путь к встрече в "нормандском формате". Все условия, которые выдвинула Москва для ее проведения, согласованы. Наш серьезный успех", - написал Пушков в Twitter.

При этом он подчеркнул, что первая такая встреча с 2016 года "может привести к заметному сдвигу в отношениях с Европой".

Все участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины на встрече во вторник согласовали "формулу Штайнмайера" для ее имплементации в украинское законодательство. Об этом сообщил после встречи полпред России Борис Грызлов.Таким образом был согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.