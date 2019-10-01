ЮАР принимает от России председательство в СБ ООН

ООН, 1 октября. /ТАСС/. ЮАР в ходе своего председательства в Совете Безопасности ООН в октябре сосредоточит внимание на проблемах Африканского региона. Об этом сообщил во вторник на брифинге постоянный представитель страны при ООН Джерри Мэтьюс Матджила. Накануне завершилось российское председательство, которое в нынешнем году пришлось на неделю высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

"7 октября мы проведем открытые дебаты по миру и безопасности в Африке, - сказал Матджила. - ООН следует пересмотреть свои взгляды на миротворческие миссии в Африке, нам надо подумать о том, как изменить их мандат так, чтобы они лучше отвечали новым вызовам, особенно на севере континента".

В то же время рассмотрение проблем африканских стран невозможно без участия региональных организаций, обратил внимание дипломат. "Поэтому на третьей неделе нашего председательства миссия СБ посетит Аддис-Абебу, где проведет консультации с Советом мира и безопасности Африканского союза по ситуации в Сахельском регионе и Мали", - проинформировал он.

Среди других важных тем, которые Совбез затронет в октябре, Матджила выделил заседание по урегулированию в Колумбии 10 октября, обсуждение гуманитарной ситуации в Сирии 21 октября и доклад по обстановке в Йемене 17 октября. В то же время в программе работы СБ нет традиционной встречи по политическому урегулированию в Сирии, что объясняется проведением в конце текущего месяца первой встречи Конституционного комитета арабской республики. "Спецпосланник [генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен] в случае необходимости может представить доклад о ситуации уже в начале ноября", - добавил Матджила.

В целом, как сообщил постпред ЮАР, на октябрь программой Совбеза запланировано уже 35 встреч. "Так что это будет насыщенный месяц с учетом того, что некоторые заседания могут добавиться по ситуации", - указал он.