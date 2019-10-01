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МИД Индии надеется, что США поймут, почему для Нью-Дели важна покупка С-400

Контракт на поставку зенитной ракетной системы был подписан в 2018 году

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Индия надеется, что власти США поймут, почему для Индии важна покупка российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар заявил во вторник в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.

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"Индия приняла решение по С-400, мы обсуждали это с американским правительством. Я обоснованно уверен в силе моего убеждения. Моей надеждой будет, что люди поймут, почему для нас важна эта сделка", - сказал он, отвечая на вопрос о том, готова ли Индия к возможным последствиям такой покупки.

Нью-Дели объявил о намерении приобрести С-400 еще в 2015 году. Контракт на поставку зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" стоимостью $5,43 млрд был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в минувшем году. Это вызвало серьезное недовольство Вашингтона, который угрожает применением санкций в отношении государств, приобретающих у России оружие и военную технику.

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