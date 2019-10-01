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Кризис на Украине

СМИ: сотни противников "формулы Штайнмайера" собрались у офиса президента Украины

По данным издания "Украинские новости", протестующие считают согласование формулы "путем к капитуляции"

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Около 700 человек собрались на акцию протеста против подписания "формулы Штайнмайера" у офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание "Украинские новости".

По его данным, протестующие считают согласование "формулы Штайнмайера" "путем к капитуляции" и требуют отставки президента. Все входы в офис президента охраняет Национальная полиция Украины, обстановка у здания спокойная. Митинг начался после брифинга главы государства Владимира Зеленского, на котором тот подтвердил согласование "формулы Штайнмайера".

Во вторник по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все участники согласовали "формулу Штайнмайера", отметив, что, "таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

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УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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