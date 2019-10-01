Reuters: обвиненный в инсайдерской торговле экс-конгрессмен США признал в суде свою вину

ТАСС, 1 октября. Бывший член нижней палаты Конгресса Крис Коллинз (республиканец, от штата Нью-Йорк), которому инкриминировалось неправомерное использование инсайдерской информации для получения выгоды, признал во вторник свою вину. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, 69-летний Коллинз изменил свое первоначальное заявление и признал себя виновным в ходе судебного заседания в Нью-Йорке. Ранее он в связи с обвинениями принял решение добровольно сложить с себя полномочия конгрессмена.

Коллинз прежде называл претензии в свой адрес необоснованными и подчеркивал, что не откажется от участия в промежуточных выборах в Конгресс США. С 2013 года он представлял в нижней палате один из избирательных округов штата Нью-Йорк.

Минюст США выдвинул против Коллинза обвинения в использовании конфиденциальной информации для получения прибыли от рыночных сделок. Речь идет о деятельности, связанной с акциями австралийской фармацевтической компании Innate Immunotherapeutics, членом совета директоров которой прежде являлся законодатель.

Как установила прокуратура, конгрессмену в прошлом году стало известно о том, что препарат для лечения пациентов с рассеянным склерозом был признан неудачным по итогам проверки. Коллинз был обязан сохранять в тайне эти сведения, однако сообщил своему сыну о ситуации. Тот оповестил других акционеров, чтобы они могли продать ценные бумаги, пока остальные оставались в неведении. По оценке прокуратуры, родственники и знакомые Коллинза смогли избежать потерь на сумму около $760 тыс.