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Telegraph: британские власти намерены ужесточить наказание за нападение на полицейских

Правонарушители могут оказаться в тюрьме, сообщила газета

ЛОНДОН, 1 октября. /ТАСС/. Власти Великобритании намерены ужесточить наказание за нападение на сотрудников полиции. Об этом сообщила во вторник газета The Daily Telegraph.

По информации издания, изменения в законодательстве, которые в настоящий момент разрабатываются министерством внутренних дел и министерством юстиции, предусматривают, что человек, совершивший подобное правонарушение, автоматически окажется в тюрьме. При этом не уточняется, какую роль в этом процессе будет играть суд и чем именно процедура будет отличаться от нынешней.

В качестве подтверждения серьезных планов правительства в этой области The Daily Telegraph приводит прозвучавшее во вторник высказывание главы МВД Прити Пател.

"Мы гарантируем, что любой, кто нападет на полицейского, получит наказание, которое будет полностью соответствовать его преступлению, а бандиты, которые задумаются о том, чтобы атаковать полицейского, дважды подумают [прежде, чем сделать это]", - сказала Пател, выступая на съезде правящей Консервативной партии в Манчестере.

О планируемом ужесточении наказаний было объявлено после убийства 15 августа в графстве Беркшир на юге страны полицейского Эндрю Харпера. Он был насмерть сбит машиной преступников в момент расследования дела о краже со взломом.

После этого британская Федерация полиции высказала обеспокоенность по поводу того, что судьи часто не выносят достаточно суровые приговоры тем, кто нападет на стражей закона.

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