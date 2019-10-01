CNN: в Конгрессе США заинтересовались финансами бизнесмена, связанного с адвокатом Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Демократы в Конгрессе США потребовали предоставить в их распоряжение документы, касающиеся финансовых связей американского предпринимателя Льва Парнаса с Республиканской партией и его отношения к кампании по переизбранию Дональда Трампа на второй президентский срок. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN.

По данным телекомпании, адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани признает, что Парнас с ноября 2018 года знакомил его с бывшими и действующими должностными лицами Украины. Эти лица делились информацией, компрометирующей ряд политических противников Трампа, включая бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Джулиани заявил CNN, что не платил никому за такой компромат. В документах, на которые ссылается телекомпания, нет прямых доказательств оплаты адвокатом Трампа каких-либо услуг американского предпринимателя.

Однако Парнас израсходовал почти $13,4 тыс. в отелях группы компаний Трампа в Нью-Йорке и Вашингтоне в сентябре-октябре 2018 года. Бизнесмен в 2016 году пожертвовал около $50 тыс. Национальному комитету Республиканской партии и ее отделениям в 20 штатах. В мае 2018 года предприниматель, предположительно, перевел через офшор $325 тыс. независимому комитету действий America First Action, который может собирать добровольные пожертвования в неограниченном количестве, но не вправе передавать эти средства напрямую какой-либо партии или кандидату. Название комитета повторяет лозунг Трампа "Америка прежде всего" (America First).

Судебный иск во Флориде

Демократы в Конгрессе выяснили, что эти данные оказались в распоряжении адвоката Тони Андре, представляющего интересы частного семейного фонда в штате Флорида. Этот фонд обратился в федеральный суд с требованием взыскать с Парнаса заем в размере $500 тыс. Андре с помощью запросов в суд получил документы и справки, свидетельствующие об активном движении средств на банковских счетах Парнаса в течение последних двух лет. "Я не уверен, что мне удалось обнаружить все до единого банковские счета этого человека", - заявил телекомпании адвокат, дело которого совершенно не связано с попытками демократов добиться импичмента республиканца Трампа.

Андре, оформляя запросы на предоставление информации, исходил из того, что работодателями Парнаса могли быть Трамп, Джулиани и фирма Ballard Partners, которая была основана в Вашингтоне два года назад, уже в прошлом году зарегистрировала доход в $18,3 млн и вошла в первую десятку лоббистских организаций столицы. Адвокат среди прочих документов представил суду во Флориде копию чека Ballard Partners от 21 сентября 2018 года на имя Парнаса на сумму $22,5 тыс. По данным CNN, эта же лоббистская фирма выплатила предпринимателю $45 тыс. в прошлом году в качестве комиссии за рекомендацию. Иных перечислений денег между сторонами не было.

Как напоминает телекомпания, Ballard Partners причисляет нынешнего президента США к своим бывшим клиентам и участвовала в сборе пожертвований на его избирательную кампанию и инаугурацию в январе 2017 года. При этом фирма не вела дел с Джулиани и не участвовала в его поисках компромата на Байдена на Украине, отмечает CNN.

Процедура импичмента была запущена на почве утверждений о том, что Трамп в июльском телефонном разговоре оказывал давление на Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Трамп якобы добивался начала расследования действий сына бывшего вице-президента на Украине в обмен на оказание Вашингтоном финансовой и военной поддержки Киеву.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси 24 сентября объявила на основании таких подозрений о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден считается наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах. Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на помощь Вашингтона Киеву.