МИД Австралии считает, что помощь в расследовании Мюллера соответствует интересам страны

СИДНЕЙ, 2 октября. /ТАСС/. Помощь Австралии в расследовании бывшего американского спецпрокурора Роберта Мюллера не втягивает страну во внутриполитический спор США и соответствует национальным интересам. Об этом заявила глава австралийского внешнеполитического ведомства Марис Пейн.

"Я не вижу, что Австралию втягивают в политическую проблему США. Мы ведем себя так, как можно было ожидать в данных обстоятельствах: действуем в интересах Австралии и работаем с нашим самым важными и самым близким союзником", - цитирует министра в среду телеканал SBS. Комментарий главы МИД Австралии был распространен в ответ на публикации газеты The New York Times, сообщившей во вторник, что президент США Дональд Трамп обращался к премьеру Австралии Скотту Моррисону с просьбой провести собственную проверку причин начала расследования экс-спецпрокурора Мюллера.

Во вторник Канберра официально подтвердила, что хозяин Белого дома звонил премьер-министру с просьбой оказать помощь генеральному прокурору США Уильяму Барру в изучении обстоятельств, ставших отправной точкой расследования Мюллера. Как сообщила во вторник газета Australian, Барр намерен изучить действия бывшего верховного комиссара Австралии в Лондоне Александра Даунера, чей доклад в ФБР стал главной причиной начала расследования предполагаемого российского вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

Согласно данным Мюллера, австралийский дипломат сообщил ФБР о встречах члена команды внешнеполитических советников Трампа в период предвыборной кампании Джорджа Пападопулоса с профессором Лондонской академии дипломатии Джозефом Мифсадом, и гражданкой РФ, которые якобы поддерживали связи с российским руководством. Именно Мифсад, по данным офиса спецпрокурора, сообщил Пападопулосу о якобы имевшемся у россиян компромате на экс-госсекретаря Хиллари Клинтон - соперницы Трампа на президентских выборах 2016 года.

Расследование Мюллера

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американские выборы в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года Мюллер, который в итоге признал, что сговора между Москвой и нынешним президентом США республиканцем Дональдом Трампом не было. Трамп неоднократно отметал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

24 марта Барр направил руководству профильных комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса основные заключения расследования Мюллера. Глава Минюста, рассмотрев итоги разбирательства спецпрокурора вместе со своим тогдашним первым заместителем Родом Розенстайном, пришел к выводу, что Мюллер не выявил никаких действий президента, в которых можно было бы усмотреть состав преступления. Затем Барр на слушаниях в юридическом комитете Сената под присягой повторил свои заключения относительно расследования Мюллера и действий Трампа.