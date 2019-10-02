СМИ: ВВС Ливийской национальной армии уничтожили турецкие беспилотники в двух аэропортах

ТАСС, 2 октября. Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара заявила об уничтожении в ходе воздушной операции нескольких турецких беспилотных летательных аппаратов, хранившихся в аэропортах городов Митиги и Мисураты. Об этом сообщил в среду телеканал Al Arabiya.

"Наша разведка установила места, использовавшиеся для подготовки и хранения турецких беспилотников. Речь идет об ангарах в аэропортах, где оснащались и хранились беспилотники и ракеты: один [ангар] находился в аэропорту Митиги, а два других - в аэропорту Мисураты", - цитирует телеканал официального представителя сил Хафтара генерала Ахмеда аль-Мисмари.

В настоящее время в Ливии действуют два органа исполнительной власти: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый ЛНА. 4 апреля Хафтар объявил о начале операции в Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне, а базирующиеся в столице вооруженные формирования начали кампанию "Вулкан гнева" для противостояния штурму со стороны ЛНА. Вооруженное противостояние привело к гибели сотен людей, появлению тысяч беженцев и разрушению важных инфраструктурных объектов.

За это время войска Хафтара неоднократно наносили удары по Митиге, утверждая, что на территории аэропорта располагается пункт управления беспилотниками, которые лояльные триполийскому кабинету министров силы используют для атак на позиции ЛНА при помощи турецких военных.