Глава МИД Австралии обеспокоена условиями содержания задержанного в Китае писателя

СИДНЕЙ, 2 октября. /ТАСС/. Условия содержания австралийско-китайского писателя Ян Хэнцзюня, задержанного в Китае в начале года, вызывают беспокойство властей Австралии. Об этом в среду заявила министр иностранных дел страны Марис Пейн.

"Обстоятельства его задержания очень беспокоят нас. Мы попросили предоставить ему доступ к адвокатам, и на днях я повторила эту просьбу своему (китайскому) коллеге советнику Ван И. Мы продолжим настаивать на том, <…> чтобы с ним обращались в соответствии с международным законодательством и нормами в области прав человека", - цитирует главу внешнеполитического ведомства новостной портал "9-News".

Также Пейн отметила, что австралийские власти продолжат просить об улучшении условий содержания писателя, который предположительно пребывает в одиночном заключении, а также на том, чтобы ему разрешили видеться с семьей.

Ян Хэнцзюнь - критик Коммунистической партии Китая, ученый и блогер, ранее бывший сотрудником Министерства иностранных дел КНР. О его исчезновении стало известно 18 января, когда он, прибыв из США в Китай, перестал выходить на связь с друзьями и родственниками, а также появляться в социальных сетях.

24 января представитель МИД КНР подтвердил информацию о задержании писателя властями Китая по подозрению в деятельности, представляющей угрозу национальной безопасности страны. 27 августа Ян Хэнцзюню были официально предъявлены обвинения в шпионаже.