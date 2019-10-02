Япония выступает за урегулирование ситуации в Гонконге путем переговоров

ТОКИО, 2 октября. /ТАСС/. Правительство Японии считает необходимым урегулировать ситуацию в Гонконге путем мирных переговоров и выражает сожаление в связи с тем, что стычки между демонстрантами и полицией там ведут к появлению большого числа пострадавших. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Мы выражаем крайнее сожаление в связи с многочисленными случаями получения ранений и травм в результате столкновений 1 октября, - сказал он. - Правительство Японии призывает к урегулированию ситуации в Гонконге путем проявления сдержанности и мирных переговоров".

1 октября, в день 70-й годовщины образования КНР, во многих районах Гонконга прошли массовые демонстрации, сопровождавшиеся беспорядками. Радикальные активисты блокировали улицы, поджигали баррикады и мусор, забрасывали полицию камнями. Власти применяли водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. В ходе одной из стычек полицейский выстрелил из пистолета в атаковавшего его 18-летнего юношу. Тот получил тяжелое ранение, сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Всего 1 октября в больницы Гонконга, по данным японской газеты Yomiuri, были доставлены 65 пострадавших жителей анклава в возрасте от 11 до 65 лет. Двое из них - в тяжелом состоянии.

В начале лета в Гонконге начались массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать в материковый Китай лиц, которые там осуждены или объявлены в розыск. Под давлением небывалых по размаху манифестаций местная администрация приняла решение отказаться от этой инициативы. Однако многие сторонники оппозиции выражают готовность продолжать свои выступления, требуя, в частности, широких политических реформ.