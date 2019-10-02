Три украинских телеканала на полчаса прекратили вещание в знак протеста против цензуры

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Журналисты трех украинских телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZIK - провели в среду в прямом эфире акцию солидарности против цензуры, прекратив на 30 минут свое вещание. Об этом сообщил телеканал "112 Украина", который был лишен властями лицензии на цифровое вещание, но продолжил работу в интернете, по кабельным сетям и через спутник.

В знак протеста против цензуры ведущие каналов, принявших участие в акции протеста, и участники передач вышли в эфир, заклеив рты черным скотчем.

"Власти хотят закрыть рот всем, кто говорит не то, что им нравится. Но несмотря на все попытки, закрыть рот независимым СМИ не удастся. Мы боремся и будем бороться до самой победы, которая, мы искренне верим, наступит. Рано или поздно слово на Украине снова станет свободным", - заявил генеральный продюсер телеканала "112 Украина" Артем Марчевский.

"Мы не хотим молчать, и даже эти полчаса молчания даются нам с трудом. Мир вокруг не останавливается, и наша задача как высокопрофессиональных журналистов освещать события в реальном времени. Но кроме того, что нам хочется говорить открыто и честно, есть миллионы людей, которым хочется нас слушать. И если власть лишает их такой возможности, то пусть сегодня будет полчаса позора для Нацсовета", - заявил генеральный директор "112 Украина" Егор Бенкендорф.

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины 26 сентября лишил пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны. Нацсовет обосновал свое решение тем, что телеканалы, входившие в холдинг, согласно условиям лицензий должны были вещать как региональные, а не осуществлять ретрансляцию общенационального канала "112 Украина". Как пояснил на заседании член Нацсовета Олег Черныш, отныне "112 Украина" сможет вещать лишь в кабельных сетях, в интернете, а также посредством спутниковой связи.

Телеканал "112 Украина" назвал решение регулятора незаконным и заявил, что рассматривает такие действия как "жесткую цензуру, подвергающую большим сомнениям наличие свободы слова на Украине". По данным "112 Украина", в результате лишения его цифровой лицензии число его зрителей сократилось на 40%.