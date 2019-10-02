Националисты под Радой требуют отмены "формулы Штайнмайера"

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Несколько сотен представителей националистических партий собрались на площади Конституции перед Верховной радой. Они проводят пикет с осуждением "формулы Штайнмайера", которую накануне поддержала украинская сторона, и требуют ее отмены.

В руках националистов плакаты с призывами "не сдавать национальные интересы" и не допустить реализацию "формулы".

В Раде в среду ожидается выступление президента страны Владимира Зеленского, который, как сообщают местные СМИ, даст разъяснения по поводу одобрения "формулы Штайнмайера".

Накануне партия "Батькивщина", лидером которой является экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, а также партии "Голос" Святослава Вакарчука и "Европейская солидарность" Петра Порошенко заявили о том, что "формула Штайнмайера" недопустима.

Фракция "Батькивщина" в Раде располагает 24 мандатами, "Европейская солидарность" имеет 27 мандатов, "Голос" - 20. У "Слуги народа" - 251 депутат.

Во вторник по результатам заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все участники согласовали "формулу Штайнмайера" для ее имплементации в украинское законодательство, отметив, что "таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей".