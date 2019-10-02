На Украине прошли акции против "формулы Штайнмайера"

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Акции протеста с осуждением "формулы Штайнмайера", которую накануне поддержала украинская сторона в Минске, состоялись в ряде украинских городов.

По данным агентства УНН, пикеты прошли в Киеве, Львове, Харькове, Запорожье, Мариуполе. Акции не носили массового характера. По сообщению из регионов, в них приняли участие по несколько сотен человек.

"Под стенами приемной управления Службы безопасности (СБУ) Львовской области прошла стихийная акция протеста против принятия так называемой "формулы Штайнмайера". Начальник штаба Национального Корпуса Львовской области передал требования активистов заместителю главы обладминистрации и представителю СБУ", - сообщил, в частности, в среду в Facebook Национальный корпус Львовской области. "Национальные дружины" в Харьковской области также отчитались на своей странице в Facebook о проведении акции.

Националисты требовали "в случае подписания документа на условиях РФ" отправить в отставку министра иностранных дел Вадима Пристайко и Леонида Кучму, представляющего Киев в контактной группе по урегулированию в Донбассе, а также открыть уголовные дела против них.

Накануне вечером и сегодня с утра несколько сотен представителей националистических партий провели акции протеста в правительственном квартале в центре Киева. Они призывают "не сдавать национальные интересы" и не допустить реализацию "формулы".

В Раде сегодня ожидается выступление президента страны Владимира Зеленского, который, как сообщают местные СМИ, даст разъяснения по поводу одобрения "формулы Штайнмайера".

Накануне партия "Батькивщина", лидером которой является экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, а также партии "Голос" Святослава Вакарчука и "Европейская солидарность" Петра Порошенко заявили о том, что "формула Штайнмайера" недопустима.

Во вторник по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все участники согласовали "формулу Штайнмайера" для ее имплементации в украинское законодательство, отметив, что "таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей".