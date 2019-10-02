Власти Украины расследуют выдачу своим гражданам паспортов России и других стран

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины проводит расследование массовой выдачи паспортов Венгрии, Румынии, Польши жителям западных областей страны, а также выдачи паспортов России жителям Донбасса. Об этом сообщил в среду телеканал "112 Украины" со ссылкой на решение Печерского районного суда Киева, который разрешил предоставить доступ к оригиналам документов Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), которые содержат государственную тайну.

По решению суда, прокуратура сможет получить доступ к документации, которая поступала в СНБО от Минобороны, Госпогранслужбы, Службы внешней разведки, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и других украинских госорганов с 7 апреля по 26 сентября 2019 года.

Действующее украинское законодательство не признает у граждан страны наличия иного гражданства. Несмотря на это, многие представители национальных меньшинств, проживающие на западе Украины, в последние годы предпочитают получать иностранные паспорта. Согласно официальным данным, только в Закарпатье уже выдано более 100 тыс. венгерских паспортов.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Документ упрощает порядок получения российских паспортов жителями Донецкой и Луганской народных республик. С 14 июня 2019 года граждане ДНР начали получать российские паспорта, оформленные в упрощенном порядке. Выдача документов производится на территории Ростовской области.