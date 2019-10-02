Представитель Нидерландов: нарушение устава СЕ должно вести к исключению из организации

СТРАСБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Предлагаемый механизм реагирования Совета Европы на нарушения странами уставных обязательств будет предполагать исключение из организации. Об этом сообщил в среду журналистам глава группы "Объединенных европейских левых" в Парламентской ассамблее Совета Европы, представитель Нидерландов Тини Кокс на полях осенней сессии ПАСЕ.

С инициативой о создании данного механизма выступила в понедельник на заседании ПАСЕ государственный секретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален.

"Сегодня у нас есть договоренности о создании совместного механизма реагирования, который означает, что, когда ассамблея заявляет о грубом нарушении, тогда начинается эта процедура", - сказал Кокс, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. "Для ее начала потребуется две трети голосов в ПАСЕ", - уточнил он. "Сейчас это сформулировано на уровне идеи, однако эта идея базируется на прочном фундаменте. Эта процедура может завершиться тем, что стране - члену скажут: извините, но вам придется уйти [из Совета Европы]", - подчеркнул парламентарий.

По мнению политика, задача ПАСЕ состоит в том, чтобы данный механизм "начал работать как можно скорее". "Это не является предметом обсуждения. Ассамблея приняла решение, Комитет министров [Совета Европы] принял решение, это поддерживается генеральным секретарем", - отметил он. "Конечно, сейчас дьявол кроется в деталях - как будет функционировать этот совместный механизм реагирования", - отметил глава политической группы ПАСЕ.

"Это не санкционный механизм, это [именно] механизм реагирования", - подчеркнул Кокс. "Он нужен потому, что в прошлом были ситуации, когда ассамблея указывала на грубые нарушения устава Совета Европы, но Комитет министров говорил, что не планирует принимать каких-либо решений", - сказал он. Парламентарий напомнил, что "это привело к пятилетнему отсутствию российских коллег в ПАСЕ, но это не имело никакого смысла, потому что ассамблея обсуждала Россию без ее участия". "Теперь [на осенней сессии ПАСЕ] отсутствие украинских коллег также абсурдно, потому что мы обсуждаем Украину в отсутствие Украины", - констатировал он.

Кокс акцентировал внимание, что "цель процедуры - не в том, чтобы члены организации покидали ее, цель - заставить все государства соблюдать свои обязательства в соответствии с уставом". "Не стоит это называть санкционным механизмом, потому что санкции - это когда вы что-то делаете [в нарушение], а потом должны заплатить за это. Нет, вы должны выполнять [обязательства]. Если вы не выполняете обязательства, генсек, ассамблея и комитет министров обращают внимание, что вы не хотите или не можете выполнять обязательства, тогда вы должны покинуть организацию", - заключил глава "Объединенных европейских левых".