Премьер Украины заявил, что реинтеграция Донбасса предусмотрена программой кабмина

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Вопрос реинтеграции Донбасса предусмотрен в разработанной кабинетом министров Украины программе деятельности, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге в среду по результатам заседания правительства.

"По поводу того, закладываем ли мы реинтеграцию Донбасса (в программу деятельности правительства - прим. ТАСС) - конечно", - сказал он.

Гончарук уточнил, что в программе деятельности правительства нет отдельного блока по реинтеграции Донбасса, но в каждой сфере он предусмотрен. "К примеру, если мы говорим, что люди должны болеть меньше, то они должны болеть меньше и на территории Донбасса, так как Донбасс - это территория Украины. Конечно, в поиске ответов на эти вызовы мы будем учитывать специфику каждой территории", - добавил он.

Вместе с тем премьер подчеркнул, что вопрос возвращения территорий Донбасса не является исключительной компетенцией кабинета министров, а сама "модель реинтеграции заслуживает отдельного документа". "Есть еще Совет национальной безопасности и обороны Украины, офис президента и парламент, и к компетенции этих органов принадлежат определенные сегменты и в целом модель этой реинтеграции", - заключил он.

Украинское правительство 30 сентября презентовало программу своей деятельности на пять лет. Основной задачей в ней называется обеспечение роста экономики Украины на 40%.