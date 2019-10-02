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NBC: сын Байдена учредил инвестфонд в ходе визита отца в Китай в 2013 году

Капитализация фонда, название которого телекомпания не приводит, оценивалась примерно в $4,2 млн

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Сын бывшего вице-президента США Хантер Байден сопровождал своего отца во время его официального визита в Китай в ноябре 2013 года и совместно с китайским банкиром Джонатаном Ли учредил в этой стране частный фонд для привлечения инвестиций. Об этом сообщила в среду американская телекомпания NBC, сотрудник которой Джош Ледерман вместе с еще тремя журналистами сопровождали Джозефа Байдена в ходе этого визита.

Представитель Хантера Байдена Джон Мезайрес заверил телекомпанию, что его начальник приобрел долю в упомянутом выше фонде за сумму порядка $420 тыс. Это произошло в октябре 2017 года, то есть после того, как его отец оставил пост вице-президента США. Капитализация фонда, название которого телекомпания не приводит, оценивалась примерно в $4,2 млн. Хантер до приобретения доли работал бесплатно в правлении этого фонда, сказал Мезайрес.

Во время визита 2013 года в Китай Байден-младший устроил так, чтобы его деловой партнер встретился с его отцом и пожал ему руку. По данным NBC, официальная поездка в КНР дала основания поднять вопрос, почему действующий вице-президент США захватил с собой сына, который летел на борту президентского самолета, и почему не постарался четко разграничить свои должностные обязанности и бизнес Байдена-младшего.

Официальные лица Белого дома, сопровождавшие Джозефа Байдена в Китае, заявили телекомпании, что они не знали о самостоятельной деловой программе его сына в Пекине. При этом NBC не обнаружила следов того, что Хантер каким-либо образом увязывал свой бизнес с полномочиями своего отца. Мезайрес заверил телекомпанию, что Хантер, помимо Ли и пары его партнеров, не встречался тогда с официальными лицами Китая и не присутствовал на переговорах отца с председателем КНР Си Цзиньпином.

Адвокат нынешнего президента США Рудольф Джулиани на прошлой неделе у себя в Twitter обвинил Хантера Байдена в том, что он получал легализованные незаконным путем средства на сумму $3 млн от Украины и на сумму $1,5 млрд из Китая. Джулиани уточнил, что речь идет о разовых транзакциях, совершенных во время президентства Барака Обамы, но не раскрыл, откуда у него такие сведения. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в понедельник назвал утверждения адвоката хозяина Белого дома беспочвенными.

Теги
СШАКитайБайден, Джозеф (Джо)
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