Пентагон провел пуск межконтинентальной баллистической ракеты

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Министерство обороны США провело в среду четвертый с начала года пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы проверить надежность ее систем. Об этом сообщила пресс-служба Командования глобального удара ВВС США, уточнив, что запуск был произведен из шахты на авиабазе Ванденберг в Калифорнии.

Учебная головная часть ракеты преодолела расстояние около 6,75 тыс. км и поразила цель в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане. "Эти пуски не являются ответной реакцией на какие-либо события в мире или кризисные ситуации в регионах", - заверило командование.

Ракеты шахтного базирования Minuteman III, как указала пресс-служба, "были приняты на вооружение почти 50 лет назад". Ежегодно осуществляется до четырех их пусков. Специалисты Пентагона, Минэнерго и Стратегического командования ВС используют полученные при этом данные для проверки готовности имеющихся ракет.

Согласно американским экспертам, в ведении ВВС находятся 400 Minuteman III, на которых установлено по одному ядерному заряду мощностью 300 или 335 килотонн. Они несут боевое дежурство на базах Малмстром (штат Монтана), Майно (штат Северная Дакота) и имени Фрэнсиса Уоррена (штат Вайоминг). Еще 50 шахт имеется в резерве: в них незамедлительно могут быть размещены БР, если это потребуется.

Пентагон рассчитывает осуществить замену Minuteman III на новые ракеты, которые находятся в стадии разработки, в 2036 году. На это может уйти более 6% бюджета Пентагона, заявил ранее на слушаниях в подкомитете по стратегическим силам комитета Палаты представителей Конгресса по делам вооруженных сил генерал-лейтенант ВВС Ричард Кларк.