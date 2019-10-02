Джонсон обещал осуществить Brexit без сделки, если ЕС не пойдет на компромисс

ЛОНДОН, 2 октября. /ТАСС/. Великобритания покинет европейское сообщество по так называемому жесткому сценарию Brexit, не заключив сделки с Брюсселем, если в ЕС не согласятся на предлагаемый Лондоном компромисс. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, выступая в среду на конференции правящей Консервативной партии в английском Манчестере.

"Великобритания идет на компромисс, и я очень надеюсь, что наши друзья и партнеры из ЕС также готовы к компромиссам. Я говорю это потому, что если мы не придем к согласию в технических по своей сути переговорах о том, в каком виде будут осуществляться таможенные проверки [на территории острова Ирландия после Brexit], тогда как необходимые для этого технологии постоянно совершенствуются, то альтернативой, без всякого сомнения, будет выход из ЕС без сделки. Это не то, чего мы хотим, и не то, к чему стремимся, однако мы к этому подготовились", - сказал он. Хотя в прошлом месяце британский парламент принял закон, призванный заблокировать возможность Brexit без сделки, представители правительства ранее заявляли о том, что у них могут быть способы обойти этот документ, не нарушив его.

В среду правительство Великобритании должно направить в Брюссель и обнародовать текст официального предложения Евросоюзу по урегулированию спорного вопроса об ирландской границе. Именно он остается камнем преткновения на переговорах между Лондоном и Брюсселем и мешает заключению соглашения об условиях Brexit.

Согласно сообщениям газеты "Дейли телеграф", ознакомившейся с планом Джонсона до его публикации, Лондон предлагает ЕС альтернативу режиму "бэкстоп", призванному обеспечивать прозрачность границы на острове Ирландия после Brexit. План под условным названием "Две границы на четыре года" допускает появление временной границы по Ирландскому морю и таможенных проверок между выходящей из ЕС в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией и остающейся членом Евросоюза Ирландией на четыре года с момента завершения переходного периода после Brexit.

Как отмечают политические обозреватели британских газет, подобное предложение едва ли будет приемлемо для Евросоюза и прежде всего Дублина. План Джонсона может быть расценен как угроза целостности единого рынка ЕС, так как предполагает, что Северная Ирландия будет в нем оставаться по меньшей мере до 2025 года, при этом покинув таможенный союз ЕС. Осуществление таможенных проверок на территории Ирландии в свою очередь может быть расценено Дублином как отступление от подписанного в 1998 году Белфастского соглашения, которое сделало возможным политическое урегулирование североирландского конфликта.