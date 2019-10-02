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Раде предложили создать следственную комиссию по беспорядкам в Одессе 2 мая 2014 года

Инициаторами выступили семь депутатов "Оппозиционной платформы"

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Депутаты от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" зарегистрировали в Верховной раде проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, в результате которых, по официальным данным, погибли 48 человек. Об этом свидетельствуют данные на сайте украинского парламента.

Проект зарегистрирован в среду, его инициатором выступили семь депутатов "Оппозиционной платформы". Согласно названию документа, комиссия будет среди прочего рассматривать вопрос "ненадлежащего исполнения правоохранительными органами своих обязанностей в части обеспечения охраны правопорядка".

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой "самообороны майдана" напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, свыше 240 получили ранения. При этом власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана".

Ранее Государственное бюро расследований завело дело в отношении бывшего спикера Рады Андрея Парубия в связи с этими событиями. Сам Парубий сообщал, что его действия в уголовном деле классифицируются как "факт создания и координации общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков 02.05.2014 на территории г. Одессы". Инициатором возбуждения дела выступил бывший первый замруководителя администрации президента времен Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

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