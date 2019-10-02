Зеленский предложил "концепцию переходного правосудия" для Донбасса и Крыма

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой разработки "концепции переходного правосудия" для Донбасса и Крыма.

Выступая в среду на заседании Комиссии по вопросам правовой реформы, глава государства назвал одним из приоритетов ее работы "правовые вопросы реинтеграции временно оккупированных территорий".

Для этого, по его мнению, необходимо разработать "концепцию переходного правосудия", которая должна включать "меры по возмещению ущерба жертвам войны, привлечению к ответственности виновных в совершении тяжких преступлений, реализации права на получение правды о ходе событий конфликта".

Зеленский также заявил о необходимости "стратегии деоккупации временно оккупированных территорий Крыма и востока страны, возвращение их под контроль Украины и реинтеграции населения". "Это ответы на сложные вопросы: какой будет жизнь человека после восстановления контроля над Крымом и оккупированными частями востока страны, принципы и формы ответственности, - а в некоторых случаях и освобождение от нее, - за сотрудничество с оккупационными властями", - сказал Зеленский.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича начались массовые протесты в Крыму и на востоке страны, где преобладало русскоязычное население.

Власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно, и уже в марте президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ.

В Донбассе же новые украинские власти в середине апреля 2014 года начали военную операцию. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. В результате вооруженного конфликта погибли более 10 тысяч человек, свыше 25 тысяч получили ранения.

В стремлении прекратить вооруженный конфликт на востоке Украины лидерами России, Украины, Франции и Германии был запущен минский переговорный процесс, который привел к выработке комплекса соглашений по мирному урегулированию. Они предполагают предоставление Донбассу особого статуса местного самоуправления в составе Украины и объявление всеобщей амнистии для участников вооруженного конфликта.