Трамп опроверг сведения о том, что предлагал на границе с Мексикой вырыть ров

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в среду опроверг сообщения СМИ, согласно которым он предлагал вырыть на границе ров и запустить туда аллигаторов и интересовался приблизительной стоимостью такого проекта. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Twitter.

"Сейчас пресса пытается представить все так, что я хотел [вырыть] на нашей южной границе ров, набитый аллигаторами и змеями с оградой под напряжением и острыми шипами. Я могу быть жестким по вопросу обеспечения безопасности на границе, но не настолько. Пресса сошла с ума. Лживые новости!" - написал президент.

Во вторник газета The New York Times сообщила, что Трамп на состоявшейся в марте встрече со членами своего правительства предлагал стрелять по ногам мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь границу со стороны Мексики. Источники издания отмечают, что в частных беседах Трамп высказывался за еще более необычные меры в отношении мигрантов. Глава Белого дома выступал за то, чтобы подвести к строящейся на границе с Мексикой стене электричество, а также снабдить ее колючей проволокой.

Кризис на границе

При Трампе борьба с нелегалами - пресечение их попыток пробраться в США и депортация тех, кому это удалось, - активизировалась. Еще во время президентской предвыборной кампании в 2016 году он обещал своим сторонникам проводить более жесткую иммиграционную политику и усилить пограничный контроль. Глава Белого дома убежден в том, что нелегальные иммигранты являются преступниками.

В октябре прошлого года он пригрозил, что закроет южную границу, если мексиканские власти не остановят идущий через их страну поток мигрантов из государств Центральной Америки, стремящихся попасть в США. Кроме того, Трамп распорядился направить на помощь пограничникам несколько тысяч военнослужащих.

15 февраля он подписал декларацию о введении режима ЧП на границе с Мексикой. Как рассказал в ходе телефонного брифинга журналистам Малвэни, это позволит хозяину Белого дома получить в целом около $8 млрд. Средства пойдут на возведение или ремонт ограждений на участке границы с соседней страной протяженностью 376,5 км. В администрации полагают, что это поможет властям пресекать нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.